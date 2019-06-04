A Milli Takım'da bayramlaşma töreni yapıldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takımımızda, ekibimizin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta bugün başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Hamit Altıntop da törene katıldı.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, törende yaptığı konuşmada "Hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Önümüzde Fransa ve İzlanda ile oynanacak önemli maçlar var. En güzelini yapacağınıza inanıyorum" dedi. Hasan Yıldırım Akıncoğlu, "Her gününüz bayram gibi geçsin. Ülkemizde, işlerimizde hep mutluluk olsun" mesajını verirken, Hamit Altıntop da "Tüm vatandaşlarımızın bayramı mübarek olsun" diye konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı konuşmada "Herkese nice bayramlar diliyoruz. Bayramı bayram yapan insanlardır. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarıyla birlikte tüm Türk halkına yeni bir bayram yaşatırız" diye konuştu.
Törenin sonunda, A Milli takım teknik heyeti, futbolcuları ve personele Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir bayram hediyesi takdim edildi.
A Milli Takımımız, bugün saat 18.30'da Zeynep Hotel'de basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla EURO 2020 grup eleme maçlarının hazırlıklarına devam edecek.
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