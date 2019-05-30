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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.05.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

A Milli Takım, Yunanistan'ı ilk yarıda devirdi

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A Milli Takım, Yunanistan'ı ilk yarıda devirdi

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde Yunanistan ile oynadığı özel karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Antalya Stadı'nda saat oynanan karşılaşmada baştan sona üstün olan Ay Yıldızlılar 11. dakikada Cengiz Ünder ve 17. dakikada Kenan Karaman'ın kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı. Yunanistan'ın tek golü ise 90. dakikada Kourbelis'ten geldi.

Kenan Karaman 4. milli maçında ilk golüne imza attı. Yunanistan karşısında forma şansı bulan Umut Meraş, Nazım Sangare, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Güven Yalçın ilk kez A Milli oldu.

Milli Takım, Fransa ve İzlanda ile oynayacağı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu karşılaşmaları öncesinde 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 

A Milli Takım, Yunanistanı ilk yarıda devirdi

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Türkiye - Yunanistan maçından kareler...
Türkiye - Yunanistan maçından kareler...

MAÇTAN DAKİKALAR

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı, ay-yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 
7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü. 
11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0. 
17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0. 
24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 
32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı. 
39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 
41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti. 
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüyle sona erdi. 

49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pası ile ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağın sahibi oldu.
56. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Koulouris'in kafa vuruşu sonrası kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

79. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Mantalos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti.
90 3. dakikada Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Ozan Tufan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (Dk. 80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 İrfan Kahveci), Cenk Tosun (Dk. 56 Güven Yalçın), Kenan Karaman (Dk. 46 Abdülkadir Ömür)

Yunanistan: Paschalakis, Mavrias (Dk. 73 Kotsiras), Kourbelis, Koutris (Dk. 46 Stafylidis), Masouras (Dk. 65 Ntourmisai), Siopis (Dk. 75 Mantalos), Samaris, Pelkas (Dk. 46 Kolovos), Valerianos (Dk. 54 Bouchalakis), Koulouris, Fortounis

Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye), Dk. 90 3 Kourbelis (Yunanistan) 
Sarı kartlar: Dk. 67 Kourbelis (Yunanistan), Dk. 68 Oğuzhan Özyakup (Türkiye) 

UĞURCAN VE NAZIM İLK KEZ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Uğurcan Çakır ve Nazım Sangare ilk kez A Milli oldu. Ozan Tufan da 13 Kasım 2017'de Arnavutluk ile Antalya'da oynanan özel maçtan sonra ilk kez ay yıldızlı formayı yine Antalya'da giydi.

Karşılaşmada sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert Günok, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.

Mücadale saat 21.00'da oynanmasına rağmen 25 derece gibi sıcak bir havada ve yüzde 58 nem oranında oynandı.

Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi.  Yunanistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.  Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

TFF'Yİ DÜRÜST TEMSİL ETTİ

A Milli Takım'ın Antalyaspor ile yapacağı maça TFF İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar'dan Sorumlu Yönetici Ali Dürüst,Antalya Valisi Müni Karaloğlu, Antalayspor Başkanı Şafak Öztürk, Yunanistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı N. Vakalis ile Özbekistan Futbol Federasyonu temsilcileri de protokol tribününden takip etti.

MİLLİ TAKIM SAHAYA PLEVNE MARŞIYLA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı sahaya çıktığında statta Plevne Marşı diğer adıyla Osmanpaşa Marşı çalındı. Millilerin ısınması sırasında ise 'Ölürüm Tükiyem' şarkısı çalındı.

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