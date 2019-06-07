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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.06.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

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A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberindeki futbolcular, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'da 11 gün süren kamp çalışmasının ardından dün Konya'ya geldi.

Akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, bugün Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Teknik direktör Şenol Güneş ve beraberindeki futbolculara, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, müzedeki eserler hakkında bilgiler verdi. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, eserleri tek tek inceledi. O sırada müzeyi ziyarete gelenler de karşılarında milli futbolcuları görünce şaşırdı. Vatandaşlar futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yoğun ilginin olduğu ziyaretin ardından A Milli Takım, kamp yaptığı otele döndü.

Teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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A Milli Takım, Mevlana Müzesini ziyaret etti

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