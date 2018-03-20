A Milli Takım formaları dikkat çekti! İşte o formalar
A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı. İç saha ve deplasman olarak tanıtılan formalar, ilk olarak İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart tarihinde Antalya Stadyumunda oynanacak olan mücadelede kullanılacak. Göğüs üzerinde yer alan bayrağın altında, hızı simgeleyen gölgeli bir tasarımın kullanıldığı formalar, yaka arkasında da ay yıldız baskısını bulunduruyor. İşte, Türkiye Milli Takımı'nın yeni formaları ve detaylı bilgiler
A Milli Takım'ın yeni formaları kamuoyunun beğenisine sunuldu. İç saha ve dış saha olmak üzere iki farklı tasarımı bulunan yeni formalar, 23 Mart tarihinde oynanacak olan İrlanda mücadelesinde görülebilecek.
A Milli Takım'ın yeni iç saha ve deplasman formaları tanıtıldı. A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek.
Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formalar, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.
Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.
Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırırken, Milli Takım ruhunu da zirveye çıkartıyor. Türk Milli Takımı'nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi. Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti.
Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti. A Milli Takım kadrosuna çağrılan U19 Milli Takımımızın yıldızı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, U17 Milli Takımımızdan Galatasaraylı Mustafa Kapı, U15 Milli Takımımızdan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Milli Takımımızın üç önemli oyuncusu Didem Karagenç, Ecem Cömert ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.
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