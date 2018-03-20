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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler A Milli Takım formaları dikkat çekti! İşte o formalar
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Spor Arena
20.03.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

A Milli Takım formaları dikkat çekti! İşte o formalar

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A Milli Takım formaları dikkat çekti! İşte o formalar

A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı. İç saha ve deplasman olarak tanıtılan formalar, ilk olarak İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart tarihinde Antalya Stadyumunda oynanacak olan mücadelede kullanılacak. Göğüs üzerinde yer alan bayrağın altında, hızı simgeleyen gölgeli bir tasarımın kullanıldığı formalar, yaka arkasında da ay yıldız baskısını bulunduruyor. İşte, Türkiye Milli Takımı'nın yeni formaları ve detaylı bilgiler

A Milli Takım'ın yeni formaları kamuoyunun beğenisine sunuldu. İç saha ve dış saha olmak üzere iki farklı tasarımı bulunan yeni formalar, 23 Mart tarihinde oynanacak olan İrlanda mücadelesinde görülebilecek.

A Milli Takım'ın yeni iç saha ve deplasman formaları tanıtıldı. A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek.

Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formalar, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.

A Milli Takım formaları dikkat çekti İşte o formalar
A Milli Takım formaları dikkat çekti İşte o formalar
A Milli Takım formaları dikkat çekti İşte o formalar
A Milli Takım formaları dikkat çekti İşte o formalar

Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırırken, Milli Takım ruhunu da zirveye çıkartıyor. Türk Milli Takımı'nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi. Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti.

Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti. A Milli Takım kadrosuna çağrılan U19 Milli Takımımızın yıldızı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, U17 Milli Takımımızdan Galatasaraylı Mustafa Kapı, U15 Milli Takımımızdan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Milli Takımımızın üç önemli oyuncusu Didem Karagenç, Ecem Cömert ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.

 

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