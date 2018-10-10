A Milli Takım Bosna Hersek maçı için Rize'de
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla, Trabzon Atatürk Havalimanı'na gelen milliler, kara yolu ile Rize'de konaklayacağı otele geçti. Rize'de kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Kafilede Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de yer aldı. A Milli Takım, Bosna Hersek maçının son antrenmanını bu akşam Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak.
Teknik direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla akşam saatlerinde basın toplantısı düzenlenecek.
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