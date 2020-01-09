A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Belçika

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden milliler, gruptaki son sınavını Belçika karşısında verecek. Maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

İki maçını da kazanan Almanya'nın lider olduğu B Grubu'nda, Türkiye ikinci sırada yer alırken henüz tek maç yapan Belçika ve Hırvatistan 3 ve 4. sırayı alıyor. Gruptaki mücadelede bugün Belçika ile Hırvatistan karşılaşacak. Yarın da Türkiye-Belçika maçından önce Almanya-Hırvatistan maçı yapılacak.

A Grubu'nda iki maçını da kazanan ev sahibi Hollanda'nın liderliği bulunuyor. Grupta bugün Bulgaristan-Azerbaycan ve Hollanda-Polonya ile yarın Polonya-Azerbaycan maçları yapılacak.

A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!