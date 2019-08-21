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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
21.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı’na özel marş

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’na özel marş

Türkiye'nin de mücadele edeceği 23 Ağustos’ta başlayacak olan CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı’nına özel bir marş morali.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Milli Takımlar Resmi Sigorta Sponsoru olan AXA Sigorta, 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek CEV A Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına bir marşla sürpriz yaparak desteğini gösterdi. Özel olarak hazırlanan ve U16 Kız Voleybol Milli Takım oyuncularının Filenin Sultanları’na ithafen seslendirdiği marş, şampiyona öncesi oyunculara moral verdi. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonu olan U16 Kız Voleybol Milli Takımı oyuncuları, büyüklerinin de aynı başarıyı yakalayacağına inanarak seslendirdiği şarkıyla seslendi.

A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar takım arkadaşlarıyla birlikte marşı ilk dinlediklerinde çok duygulandıklarını ifade ederek; “Şampiyonaya hazırlık sürecinde voleybolun geleceği olan genç sporcularımızın seslendirdiği bu marş, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Arkamızda bu kadar büyük bir desteği hissetmek bizim için çok anlamlı. Hem geleceğin yıldızları U16 milli takımımıza hem de emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’na özel marş

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