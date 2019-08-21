A Milli Kadın Voleybol Takımı’na özel marş
Türkiye'nin de mücadele edeceği 23 Ağustos’ta başlayacak olan CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı’nına özel bir marş morali.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Milli Takımlar Resmi Sigorta Sponsoru olan AXA Sigorta, 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek CEV A Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına bir marşla sürpriz yaparak desteğini gösterdi. Özel olarak hazırlanan ve U16 Kız Voleybol Milli Takım oyuncularının Filenin Sultanları’na ithafen seslendirdiği marş, şampiyona öncesi oyunculara moral verdi. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonu olan U16 Kız Voleybol Milli Takımı oyuncuları, büyüklerinin de aynı başarıyı yakalayacağına inanarak seslendirdiği şarkıyla seslendi.
A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar takım arkadaşlarıyla birlikte marşı ilk dinlediklerinde çok duygulandıklarını ifade ederek; “Şampiyonaya hazırlık sürecinde voleybolun geleceği olan genç sporcularımızın seslendirdiği bu marş, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Arkamızda bu kadar büyük bir desteği hissetmek bizim için çok anlamlı. Hem geleceğin yıldızları U16 milli takımımıza hem de emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle