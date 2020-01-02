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Voleybol
AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 01:10,Son Güncelleme:/

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen antrenmana ay-yıldızlı voleybolcular, hücum ve savunma organizasyonları çalışarak başladı. Antrenman servis çalışmalarıyla sona erdi.

İstanbul'daki hazırlıkları sona eren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçlar oynamak için yarın Belçika'ya gidecek.

 

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