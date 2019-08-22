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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
22.08.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu’nda oynayacak.
Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva statüsü

24 takım 6’şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül’de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.

Şampiyon Ankara'da belli olacak

4 Eylül’deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003’ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye’de belirlenecek. 7 Eylül’de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül’de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.
Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:

A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:

Cuma

14.30 Fransa - Bulgaristan
17.00 Sırbistan - Finlandiya
20.00 Türkiye - Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi

17.00 Fransa - Yunanistan
19.30 Türkiye - Finlandiya

25 Ağustos Pazar

17.00 Bulgaristan - Sırbistan
19.30 Yunanistan - Finlandiya

26 Ağustos Pazartesi

17.00 Fransa - Sırbistan
19.30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos Salı

17.00 Finlandiya - Fransa
19.30 Yunanistan - Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba

17.00 Sırbistan - Yunanistan
19.30 Türkiye - Fransa

29 Ağustos Perşembe

17.00 Bulgaristan - Finlandiya
19.30 Türkiye - Sırbistan

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