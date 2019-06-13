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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.06.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, şampiyona hazırlıkları kapsamında katılacağı özel turnuva için Fransa'ya gitti.

Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Rusya ve Sırbistan'ın da yer alacağı özel turnuvada mücadele edecek.

Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Fransa'ya hareket etti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Rennes kentindeki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk)

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