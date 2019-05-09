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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.05.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı! Kiah Stokes...

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A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı! Kiah Stokes...

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Melis Gülcan, Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ Spor), Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi), Pelin Derya Bilgiç, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Merve Aydın, Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk).

Başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu'nun yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosu, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. 

A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı Kiah Stokes...

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