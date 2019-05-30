A Milli Futbol Takımımız'ın iddaa oranı düşüyor! Rakip Yunanistan...
8 Haziran'da Fransa, 11 Haziran'da ise İzlanda ile oynayacağımız EURO 2020 grup eleme maçları öncesi hazırlık maçında, Antalya'da Yunanistan ile oynuyoruz. İşte takımdan son haberler ve iddaa oranları...
- Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 Elemeleri’ne iyi başlangıç yapan A Milli Takımımız, Arnavutluk ve Moldova engellerini gol yemeden geçmeyi başarmıştı.
- Fransa ve İzlanda ile oynanacak zorlu maçlar öncesinde, Antalya'da Yunanistan ile karşılaşıyoruz.
- Tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, bu akşam riske edilmeyecek. Burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak ise kamptan ayrıldı.
- İlk olarak iddaa'da 1,70 olan "Türkiye kazanır" seçeneği, iki kere düşüş yaşadı ve 1,55'e kadar geriledi.
YUNANİSTAN
- Yunanistan'ın maça ne kadar önem vereceği bilinmez ama kalede Benfica'dan Vlahodimos, PAOK'ta iyi bir sezon geçiren Pelkas, yine Benfica'dan Samaris ve adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Fortounis dikkat çeken isimler...
- Liechtenstein deplasmanında kazanıp, Bosna'dan 1 puanla dönen Yunanlar, EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor ve 8 Haziran'da Spiros Louis'de Gök Mavililer'i ağırlayacaklar.
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Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle olumlu bir hava yakalayan ve elemelerde iyi maçlar çıkaran A Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşacak.
Antalya'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde ekibimizin moral ve motivasyonunun yüksek olacağını düşünüyorum.
Hazırlık maçı olsa da kadronun formayı hak eden oyunculardan kurulu olması ve kendilerini gösterme isteği oyuna olumlu yansıyacaktır. Ay Yıldızlılar, Yunanistan'ı yener.
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