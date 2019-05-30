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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
30.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız'ın iddaa oranı düşüyor! Rakip Yunanistan...

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A Milli Futbol Takımımız'ın iddaa oranı düşüyor! Rakip Yunanistan...

8 Haziran'da Fransa, 11 Haziran'da ise İzlanda ile oynayacağımız EURO 2020 grup eleme maçları öncesi hazırlık maçında, Antalya'da Yunanistan ile oynuyoruz. İşte takımdan son haberler ve iddaa oranları...

TÜRKİYE

- Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 Elemeleri’ne iyi başlangıç yapan A Milli Takımımız, Arnavutluk ve Moldova engellerini gol yemeden geçmeyi başarmıştı.

- Fransa ve İzlanda ile oynanacak zorlu maçlar öncesinde, Antalya'da Yunanistan ile karşılaşıyoruz.

- Tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, bu akşam riske edilmeyecek. Burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak ise kamptan ayrıldı.

- İlk olarak iddaa'da 1,70 olan "Türkiye kazanır" seçeneği, iki kere düşüş yaşadı ve 1,55'e kadar geriledi.

YUNANİSTAN

- Yunanistan'ın maça ne kadar önem vereceği bilinmez ama kalede Benfica'dan Vlahodimos, PAOK'ta iyi bir sezon geçiren Pelkas, yine Benfica'dan Samaris ve adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Fortounis dikkat çeken isimler...

- Liechtenstein deplasmanında kazanıp, Bosna'dan 1 puanla dönen Yunanlar, EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor ve 8 Haziran'da Spiros Louis'de Gök Mavililer'i ağırlayacaklar. 

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL, MİLLİLERİMİZ'İN YANINDA!

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle olumlu bir hava yakalayan ve elemelerde iyi maçlar çıkaran A Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Yunanistan ile karşılaşacak.

Antalya'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde ekibimizin moral ve motivasyonunun yüksek olacağını düşünüyorum.

Hazırlık maçı olsa da kadronun formayı hak eden oyunculardan kurulu olması ve kendilerini gösterme isteği oyuna olumlu yansıyacaktır. Ay Yıldızlılar, Yunanistan'ı yener.

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A Milli Futbol Takımımızın iddaa oranı düşüyor Rakip Yunanistan...

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyorHazırlıklar kapsamında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da ise Alanya'da Özbekistan ile özel maç yapacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
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