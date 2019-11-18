A Milli Futbol Takımı tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020'de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriA Milli Futbol Takımı tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020'de
GeriFutbol A Milli Futbol Takımı tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
18.11.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nu 2-0'lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.

Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Türkiye, EURO 96'ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000'e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008'e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016'ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan (2,1 puan ortalaması) toplamıştı.

Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terimi geride bıraktı
Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'i geride bıraktı!

Türkiye 3. torbada

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı oluşturacak. UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü çekilecek. Play-off maçları ise 26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Toplam 24 takımın yer alacağı kura çekimine katılacak 20 ülke, yarın oynanacak son eleme grubu maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Şu ana kadar eleme gruplarından Türkiye'nin dışında EURO 2020 bileti alan 16 ülke ise şöyle: İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya.

EURO 2020 ilk kez 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

Roma'da başlayacak Londra'da bitecek

EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da start alacak.

A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 formatı

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. 

Andorra galibiyeti ve ilkler

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği karşılaşmada birçok ilk yaşandı. Genç futbolcular, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Mert Çetin, ay-yıldızlı formayı ilk kez bu maçta giydi.

Kaleci Uğurcan Çakır ile Nazım Sangare ise ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı forma ile mücadele etti.

Andorra karşılaşmasında galibiyeti getiren 2 golü atan Enes Ünal da A Milli Takım'daki ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Türkiye'nin savunma başarısı

Avrupa liglerinde oynayan genç savunma oyuncularıyla dikkat çeken A Milli Takım, grup maçlarında da defansında çok başarılı bir performans ortaya koydu.

Türkiye, oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini İzlanda deplasmanında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında kalesinde gördü.

Eleme gruplarında Türkiye'den daha az gol yiyen tek takım ise şu an için Belçika. 9 maçta kalesinde 2 gol gören Belçika, gruptaki son maçını sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacak. Kalesinde Türkiye gibi 3 gol gören bir diğer ekip ise bir maçı eksik İtalya. İtalya da son karşılaşmasında sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.

Eleme grubu maçlarını kalesinde 3 golle kapatan Türkiye, akan oyunda ise rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü. 

İç sahada gol yemeden maçlarını tamamlayan ilk takım

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu.

İç sahadaki 5 maçında kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı.

Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, yarın sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeden grup maçlarını tamamlayan ikinci ekip olacak.

Gruplardaki diğer takımlar ise iç sahada en az bir gol yedi.

A Milli Futbol Takımı tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020de

A Milli Futbol Takımı tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020de

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle