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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
11.02.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 Kişilik kadrosu açıklandı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 Kişilik kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Slovenya ve 25 Şubat 2019 tarihinde İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

18 Şubat Pazartesi günü Ankara’da kampa girecek olan A Milli Erkek Takımımız, 22 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, maçın ertesi günü İspanya karşılaşması için Tenerife kentine uçacak. A Milli Erkek Takımımız, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da karşılaşacak ve maçın ardından da yurda dönecek.

A Milli Erkek Takımımız, Slovenya ve İspanya maçları öncesi 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemiş durumda.

A Milli Erkek Takımımızın idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

A Milli Erkek Basketbol Takımının 14 Kişilik kadrosu açıklandı

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