A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 14 Kişilik kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Slovenya ve 25 Şubat 2019 tarihinde İspanya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
18 Şubat Pazartesi günü Ankara’da kampa girecek olan A Milli Erkek Takımımız, 22 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekibimiz, maçın ertesi günü İspanya karşılaşması için Tenerife kentine uçacak. A Milli Erkek Takımımız, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da karşılaşacak ve maçın ardından da yurda dönecek.
A Milli Erkek Takımımız, Slovenya ve İspanya maçları öncesi 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemiş durumda.
A Milli Erkek Takımımızın idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
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