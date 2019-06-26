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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
26.06.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın geniş aday kadrosu açıklandı!

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın geniş aday kadrosu açıklandı!

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 1 Temmuz Pazartesi günü bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacak.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scottie Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)

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A Milli Erkek Basketbol Takımımızın geniş aday kadrosu açıklandı

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