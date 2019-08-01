A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırlanıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, Slovenya kampının ardından İstanbul’da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’na hazırlanan milli takım, Slovenya kampının ardından İstanbul’da başladığı çalışmalarında günü tek antrenmanla tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma yaptı.
Milliler, antrenmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.
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