A Milli Erkek Basketbık takımı, Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım 2017 tarihinde Letonya ve 26 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna ile 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını oynayacak.
NBA'de oynayan oyuncular aday kadroya davet edilmedi. NBA maç tarihleri ile ele grubu maçlarının aynı olması nedeniyle NBA yönetimi oyuncuların milli takımlara katılmasına izin vermiyor.
İşte aday kadro:
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Birkan Batuk - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Banvit
Erkan Veyseloğlu - Beşiktaş JK Sompo Japan
Sertaç Şanlı - Beşiktaş JK Sompo Japan
Kenan Sipahi - Beşiktaş JK Sompo Japan
Samet Geyik - Beşiktaş JK Sompo Japan
Furkan Aldemir - Darüşşafaka Basketbol
Okben Ulubay - Darüşşafaka Basketbol
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Basketbol
Sinan Güler - Fenerbahçe Doğuş
Ali Muhammed - Fenerbahçe Doğuş
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş
Barış Hersek - Fenerbahçe Doğuş
Egehan Arna - Fenerbahçe Doğuş
Mehmet Yağmur - Galatasaray Odeabank
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank
Ege Arar - Galatasaray Odeabank
Semih Erden - Hacettepe Üniversitesi
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Metin Türen - Pınar Karşıyaka
Akif Egemen Güven - Pınar Karşıyaka
J.Metecan Birsen - Sakarya BŞB Basketbol
Yiğit Arslan - Tofaş