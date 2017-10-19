Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Kasım ayında oynayacağı 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için 24 kişilik sporcu kadrosu açıklandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

A Milli Erkek Basketbık takımı, Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım 2017 tarihinde Letonya ve 26 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna ile 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarını oynayacak.

NBA'de oynayan oyuncular aday kadroya davet edilmedi. NBA maç tarihleri ile ele grubu maçlarının aynı olması nedeniyle NBA yönetimi oyuncuların milli takımlara katılmasına izin vermiyor.

İşte aday kadro:

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Birkan Batuk - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Banvit

Erkan Veyseloğlu - Beşiktaş JK Sompo Japan

Sertaç Şanlı - Beşiktaş JK Sompo Japan

Kenan Sipahi - Beşiktaş JK Sompo Japan

Samet Geyik - Beşiktaş JK Sompo Japan

Furkan Aldemir - Darüşşafaka Basketbol

Okben Ulubay - Darüşşafaka Basketbol

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Basketbol

Sinan Güler - Fenerbahçe Doğuş

Ali Muhammed - Fenerbahçe Doğuş

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş

Barış Hersek - Fenerbahçe Doğuş

Egehan Arna - Fenerbahçe Doğuş

Mehmet Yağmur - Galatasaray Odeabank

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank

Ege Arar - Galatasaray Odeabank

Semih Erden - Hacettepe Üniversitesi

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Metin Türen - Pınar Karşıyaka

Akif Egemen Güven - Pınar Karşıyaka

J.Metecan Birsen - Sakarya BŞB Basketbol

Yiğit Arslan - Tofaş

A Milli Erkek Basketbol TakımıTBF
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL