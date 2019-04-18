A klasman hakemleri VAR semineri yapÄ±ldÄ±
Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunda (TFF) A klasman hakemlerine yÃ¶nelik Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) semineri gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen A klasman hakemleri VAR seminerlerinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼, TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde yapÄ±ldÄ±.Â
MHK BaÅŸkanÄ± Sabri Ã‡elik de seminerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne katÄ±ldÄ± ve hakemlerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izledi.Â
A klasman hakemlerinin VAR konusunda sertifikalandÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olan ve VAR KoordinatÃ¶rÃ¼ BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek tarafÄ±ndan verilen seminerde, protokol konusunda teorik eÄŸitimler, mÃ¼dahale Ã§izgisinin anlatÄ±lmasÄ± amaÃ§lÄ± video test uygulamasÄ± ve pratiÄŸe yÃ¶nelik Ã¶nemli bir araÃ§ olan simÃ¼latÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
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