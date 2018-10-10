A Bayan Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda Azerbaycan’ı 3-1 mağlup etti
Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, 2. Turdaki üçüncü maçında bugün (10 Ekim 2018, Çarşamba), Azerbaycan ile karşılaştı.
Millilerimiz, Azerbaycan karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya’nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium’da oynanan mücadelede rakibini 3-1 (26-24, 25-17, 22-25, 25-21)‘lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Millerimiz, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki dördüncü galibiyetine imza attı ve puanını 12’ye yükseltti.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN: 3-1
SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum.)
TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
AZERBAYCAN: Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)
SETLER: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21
SÜRE: 1 saat 49 dakika (30′, 23′, 25′, 28′)
Millilerimiz, 2. Tur F Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında yarın (11 Ekim 2018, Perşembe), Türkiye saati ile 07.25’te Tayland ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.
FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası F Grubu’nda bugün (10 Ekim 2018, Çarşamba), oynanacak diğer maçların programı şu şekilde:
TSİ 07.25 Bulgaristan – Tayland
TSİ 10.10 İtalya – Rusya
TSİ 13.20 Çin – A.B.D.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle