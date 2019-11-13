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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2021'in elemelerinde yarın 15 maç yapılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, E Grubu'nda Litvanya, Sırbistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak. Ranko Zeravica Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da oynanacak. Türkiye, ikinci karşılaşmasında ise 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Mersin'de Litvanya'yı ağırlayacak.

Aday kadro

Ay-yıldızlılarda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Merve Aydın (Nantes Reze Basket)

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Elemelerin statüsü

Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek.

Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak.

Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.
Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.

Maç programı

Elemelerin ilk haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Rusya-Bosna Hersek
19.00 Romanya-Danimarka
19.00 Sırbistan-Türkiye
19.30 Litvanya-Arnavutluk
20.00 İsrail-İsveç
20.15 Polonya-Büyük Britanya
20.45 Letonya-Hırvatistan
21.00 Almanya-Kuzey Makedonya
21.30 Hollanda-Macaristan
22.00 İsviçre-Estonya
22.10 Slovenya-Yunanistan
22.30 İtalya-Çekya
22.30 Belçika-Ukrayna
23.00 İzlanda-Bulgaristan
00.00 Portekiz-Finlandiya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistana konuk olacak

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