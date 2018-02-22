93 yıllık kulüp 11 hafta kala ligden düştü
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi olan Mersin İdmanyurdu, 3 yıldır yaşadığı problemleri bir türlü atlatamadı ve günden güne erimeye devam ediyor.
3 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar ve transfer tahtasının kapalı olması Mersin İdmanyurdu'nu çıkmaza sokarken, bu yıl da aldığı sonuçlarla tarihinin en kötü günlerini yaşamaya devam ediyor.
Profesyonel ligler içinde puanı bulunmayan 2 takımdan biri olan Mersin İdmanyurdu, ligin bitimine 11 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi. 2 sene önce Süper Lig'de oynayan, ardından TFF 1. Lig'e düşen Güney ekibi, burada da tutunamayarak 2. Lig'e düştü.
REKORLAR KIRARAK, 11 HAFTA KALA LİGDEN DÜŞTÜLER
Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. Lig'de tam 28 yıl Süper Lig'e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte 2. Lig B Kategorisi'ne de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig'e 'merhaba' dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'in ilk sezonunda 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin temsilcisinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig'e düştü. Spor kamuoyunun 'asansör takım' benzetmesi yaptığı Mersin İdmanyurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig'e çıkmıştı. Süper Lig'de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig'e düşmüştü. Burada oynadığı 34 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik, 17 de mağlubiyet alan Akdeniz takımı, 3 puan silme cezası bulunmasından dolayı 26 puanla ligi son sırada bitirdi. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, 26 puan toplayarak TFF 1. Lig düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmişti. Bu yılda TFF 2. Ligi Kırmızı Grupta istediği sonuçları alamayan Güney ekibi, ligde oynadığı 23 maçta 1 galibiyet, 22 mağlubiyet alarak, -18 puanla ligin son sırasına demir attı. Bu maçlarda sadece 11 gol atabilen kırmızı lacivertli ekip, kalesinde 82 gol gördü. 21 puanının silinmesinden dolayı şu anda -18 puanla profesyonel ligler içinde puan alamayan 2 takımdan biri olan Mersin İdmanyurdu, 11 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi.
REKORLAR KIRARAK ALT LİGE DÜŞTÜ
93 yıllık çınar ayrıca bu yıl rekorlar kırarak bir alt lige düştü. Profesyonel liglerdeki en az gol atma, en çok gol yeme, en çok mağlup olma, en az galibiyet alma ve en az puan toplayan kırmızı lacivertli ekip, önümüzdeki yıl 3. ligde mücadele edecek.
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