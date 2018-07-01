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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriSpor 92. Gazi Koşusu'nun sonucu belli oldu! Ahmet Çelik tarihe geçti...
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Spor Arena
AA
01.07.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

92. Gazi Koşusu'nun sonucu belli oldu! Ahmet Çelik tarihe geçti...

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At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan, 2.29.67'lik derecesiyle kazandı.  Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi Koşusu'nda zafere ulaştı.

Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 21 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.29.67'lik derecesiyle "Hep Beraber" adlı safkan ilk sırada tamamladı.

İkinciliği 2.30.21'lik derecesiyle "Distant Shining" adlı tay, üçüncülüğü 2.30.29'luk derecesiyle "Mister Görkem" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.30.33'lük derecesiyle "Vancouver" isimli at elde etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da izledi. 

İŞTE AHMET ÇELİK'İN HÜRRİYET'E VERDİĞİ RÖPORTAJ

Kazanan at, sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı 
Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Hep Beraber", sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.

Koşuda dereceye giren atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı. 92. Gazi Koşusu'nu kazanan "Hep Beraber" adlı safkanın sahibi Veysel Kahraman'a birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 lira verildi. 

Jokey Ahmet Çelik tarihe geçti 
Yarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey oldu.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı üst üste ilk sırada tamamlama rekorunu kırdı.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu. 
Yarışın ardından kısa bir açıklamada bulunan Ahmet Çelik, tarihe geçtiği için gururlu olduğunu söyledi. 

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