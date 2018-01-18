90 dakika Göztepe'ye odaklan

Teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Göztepe maçı için ciddi uyarılarda bulundu.

Göztepe çok iyi bir takım

Kocaman, maça kötü başlama ihtimalini de gözeterek oyuncularına “Sonuna kadar savaşın” dedi. Kadıköy’de yarın ağırlayacakları Göztepe’nin ligin ilk devresine damga vuran ekiplerden olduğunu ve kaybetseler de G.Saray maçında bir çok pozisyon yakaladığını hatırlatan Kocaman, “Bize de gol atabilirler. Hatta maçın başlarında geriye düşme ihtimaline karşılık zihinsel olarak hazırlıklı olmalıyız. Böyle bir olasılık nedeniyle taraftar tepkisi oluşabilir” dedi.

İlk 6 haftada en az 13 puan

Kocaman, oyuncularından, maç içinde oluşabilecek olumsuz bir skor nedeniyle taraftarın tepki vermesi halinde motivasyonlarını kaybetmemelerini istedi. Kocaman, “Bu durumda tribünden etkilenmemeye çalışın. Sadece oyuna odaklanın ve taktiksel disiplinden taviz vermeyen” dedi. Kocaman, daha önce ilk 6 haftada en az 13 puan hedefi koymuştu.