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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.11.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

90+3'te 5 bin 930 TL kazandı! Haftanın öne çıkan iddaa kuponu...

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90+3'te 5 bin 930 TL kazandı! Haftanın öne çıkan iddaa kuponu...

15 bin 111 katı kazanan kuponun ateşi soğumadan, Misli.com'da enfes iddaa hikayeleri yazılmaya devam ediyor! Bu sefer de 90+3'te 5 bin 930 TL kazandılar...

Misli.com'da her gün yeni bir iddaa hikayesi yazılıyor...

Geçtiğimiz haftalarda 3 TL'lik kuponuyla 15 bin 111 katı, 90+2'de 45 bin 333 TL kazanan bir üyeden sonra, geçtiğimiz günlerde 90+3'te 5 bin 930 TL kazanan bir başka üye, enteresan bir iddaa hikayesi yazdı!

45 bin 333 TL'lik kuponun detayı için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

Yok böyle iddaa kuponu 90 2de 45 bin 333 TL kazandı...
Yok böyle iddaa kuponu! 90 2'de 45 bin 333 TL kazandı...

90+3'TE 5 BİN 930 TL KAZANDI!

16 Kasım sabaha karşı 04:00'te Arjantin Ligi'yle başlayan heyecan 19:45 sonrasına kadar sürdü.

Arjantin, Japonya, Avustralya, U19 maçları derken tüm gözler İngiltere alt ligleri maçlarına çevrildi.

Northampton ilk yarıdan handikap yapmış, Port Vale da 83. dakikada maçı çevirip "2.5 ÜST" tercihini kazandırmıştı... Son noktayı koyması için Bolton'dan 1 gol gerekiyordu...

MK Dons 10 kişiydi ve Bolton maçı tek kaleye çevirmişti, 14 TL'lik kuponla 5 bin 930 TL kazanmak için 1 gol, sadece 1 gol her şeyi çözecekti...

Ve o gol 90+3'te, son 2 maçı da boş geçmeyen Daryl Murphy'den geldi!

İşte o kupon...

90+3te 5 bin 930 TL kazandı Haftanın öne çıkan iddaa kuponu...

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90+3te 5 bin 930 TL kazandı Haftanın öne çıkan iddaa kuponu...

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