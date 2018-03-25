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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.03.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

90+2’de saha karıştı... Takımını sahadan çekti!

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90+2’de saha karıştı... Takımını sahadan çekti!

Bilecik 1. Amatör Lig'in 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali mücadelesinin 90+2. dakikasında saha içi bir anda karışarak, 4 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmada bir takım sahadan çekilirken, bu dakikadan sonra Gökpınarsporlu yönetici, antrenör ve bir futbolcu maçın orta hakeminin üzerine yürüdü.

Bilecik 1. Amatör Lig 24. haftasında Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü maçı gergin anlara sahne oldu. Tansiyonu yüksek mücadelenin 65. dakikasında 1299 Edebali Kulübü, Kaan Acar ile 1-0 öne geçti. Maçın 85. dakikasında Gökpınarsporlu futbolcu Uğur Yanık, 90. dakikasında ise Can Karaman, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında 1299 Edebali Kulübü, yakaladığı bir pozisyon sonrası maçın orta hakemi Sevindik Çetinkaya penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrası pozisyon içinde bulunan Gökpınarsporlu Mehmet Yunus Altın, hakemin üzerine koşarak tepki gösterdi. Yaşanan olaylar sonrası maçın orta hakemi ev sahibi ekipten Mehmet Yunus Altın’a kırmızı kart gösterdi. Gördüğü kırmızı kart sonrası daha da sinirlenen Altın’ı kendi ve rakip takım oyuncular sakinleştirdi. Yaşanan olaylara diğer Gökpınarsporlu futbolcular da dahil olunca maçın orta hakemi Sevindik Çetinkaya, bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterdi.

90+2’de saha karıştı... Takımını sahadan çekti

GERGİN ANLAR
Yaşanan gergin olaylar sonucu Gökpınarspor Antrenörü Cihan Uygun, takımını sahadan çekerken, ev sahibi ekipten bir futbolcu hakem Sevindik Çetinkaya’nın küfür ettiğini iddia etti ve hakem Çetinkaya da zıvanadan çıkarak oyuncunun üzerine yürüdü. Bu sırada saha içine giren Gökpınarsporlu yönetici aynı zamanda AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili ve Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı olan Haşim Balcı, hakem üçlüsünün üzerine yürüdü. Hakemlerle ‘Sen kimsin’ diyaloğuna giren Balcı’yı polisler sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar güvenlik güçleri tarafından yatıştırılırken, hakem üçlüsü de geniş polis güvenliği altında soyunma odasına gitti. (Skor)

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