9 Mart alarmı
Futbolcuların geçmiş dönemden tüm alacaklarını ödeyen yönetim bugün de bonservis bedeli borçlarını kapatacak. Ödemeler için tek kuruş banka kredisi kullanmayan sarı kırmızılılar 9 Mart’taki zirveye sıfır sorunla gitmek istiyor.
GÖREVE geldikleri günden bu yana önce futbol takımının alacakları sonra geciken ödemeleri bir bir ödeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimi bugün, 9 Mart’taki UEFA Finansal Fair Play (FFP) zirvesi öncesinde önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturacak. Sarı kırmızılı kulüp Rodrigues, Belhanda ve Feghouli’nin geciken bonservis bedelleri için PAOK, Dinamo Kiev ve West Ham kulüplerine toplam 3.5 milyon Euro ödeyecek. Kulüp böylece 9 Mart’taki zirveye sıfır sorunla gitmek istiyor.
CENGİZ VE ALBAYRAK FARKI
TAKIMA bugüne kadar 3 kez ödeme yapan yönetimin, nisan ayı ile birlikte futbolculara geçmiş dönemden tek kuruş borcu kalmayacağı belirtildi. Önümüzdeki ay SPK tarafından onaylanan bedelli sermaye arttırımı ile 100 milyon TL’nin üzerinde bir kaynağın gireceği Galatasaray’da futbolcuların tüm alacakları da sıfırlanıp hak edişleri yatırılmış olacak. Şu ana kadar yapılan tüm ödemeler tek kuruş kredi kullanmadan gerçekleşirken Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak bu kaynağın yaratılmasında önemli rol oynadı.
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