9 günde 9 maçla tarihi yeniden yazdılar
Sporun karanlık yüzü; şiddet, fanatizm ve çirkinliklerden sıkıldıysanız, bu hikaye size nefes aldıracak.
Normal sezonun 22 haftasında, canlarını dişlerine takıp oynadılar. Ancak 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar için asıl mücadele, playoff’la başladı. Koç Can Aksu önderliğindeki sarı lacivertliler; 9 günde, 9 maçın 6’sını kazanıp insanüstü bir çabayla mutlu sona ulaştı.
TARİH: 9 Ekim 2018... F.Bahçe Spor Kulübü’ne hizmet amacıyla kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği, İstanbul Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı ile iş birliği yapıp isim sponsoru oldu. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin ve İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Gürkaynak Avukatlık Bürosu ortağı Gönenç Gürkaynak’ın öncülüğünde hayata geçen projenin lansmanı, Ülker Arena’da Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic’in de katılımıyla yapıldı.
İlk derbi, ilk büyük galibiyet...
TARİH: 13 Ekim 2018... Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçına çıkan sarı lacivertliler, Fatih Spor Salonu’nda ağırladığı Yalova’yı 97-40 yenerek galibiyete ulaştı. TARİH: 27 Ekim 2018... 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, 3. haftada bu kez, tekerlekli sandalye basketbolunda köklü geleneği olan ezeli rakibi G.Saray’ı konuk etti. F.Bahçe, derbiden 69-65 galip ayrılıp gelecekte başaracağı işlerin ilk sinyallerini verdi.
O süreç, yenilgiyle başladı!
TARİH: 20 Nisan 2019... Fenerbahçe, normal sezonun son haftasında Altınordu’yla kozlarını paylaştı. 86-49 kazanan takım, 38 puanla 4. sıradan play-off’lara katılma hakkını elde etti. TARİH: 8 Mayıs 2019... Play-off çeyrek final ilk maçında, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde Gazişehir’le karşılaşan 1907 Engelli Yıldızlar, parkeden 77-66 mağlup ayrıldı. Belki de o günlerde kimse, play-off’ların bitiminde yaşanacakları hayal dahi edemezdi. Ancak Fenerbahçe’nin, ‘engelsiz yıldızları’ şampiyonluğa herkesten çok inanıyordu.
6 gün, 6 maç, 4 zafer ve final...
TARİH: 10 Mayıs 2019... Play-off çeyrek final serisi ilk maçında alınan mağlubiyet sonrası sarı lacivertliler, önce 9 Mayıs’ta Gazişehir’i 76-49’la geçti. 10 Mayıs’ta ise 74-66’lık skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı. TARİH: 13 Mayıs 2019... 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Galatasaray gibi tekerlekli sandalye basketbolunda gelenek sahibi olan Beşiktaş’ı 1-1’e gelen serinin üçüncü maçında 77-66 devirdi ve finale yükseldi.
‘Kırılma anı’nı başkan Çetin yaşattı
VE tarih: 14 Mayıs 2019... Fenerbahçe, final serisine İzmir BŞB’ye 72-51 kaybederek başladı. Mücadele sonrası 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, soyunma odasına indi. Şahitlik ettiğim konuşmada Çetin; takıma sonuna kadar güvendiğini, şampiyonluğun geleceğini söyleyip, söz istedi. TARİH: 16 Mayıs 2019... ‘Yorgun savaşçılar’ önceki gün 65-56 ile 1-1’e getirdikleri serinin son imzasını; muazzam bir ruhla 3. maçta 59-56 gülüp iş birliğinin ilk sezonunda şampiyonlukla attı!
ÇiFTE KUPANIN DEVAMI GELECEK
Başkan Çetin, “Henüz ilk yılımızda Euroleague III ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olduk. Bu başarılarımız sürecek” ifadelerini kullandı.
1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, “Derneğimiz, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmet amacıyla kuruldu ve o günden bu yana camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza attık. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımımız da aynı vizyon ve inançla kuruldu. Henüz ilk senemizde Euroleague III’te ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaştık. Bundan dolayı inanılmaz mutlu ve gururluyuz” dedi.
‘EMEĞi GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER’
Başkan Çetin ayrıca, “Bu çifte zaferde oyuncularımız, teknik heyet, yönetimimizin yanı sıra bizi her maç yalnız bırakmayan taraftarımızın da katkısı büyük... Bu başarıların devamı gelecek. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çubuklu forma çok büyük şeref
Başkan Yüksel, “Takımımızın başarısı tesadüf değil. Henüz yolun başındayız” dedi ve takım psikoloğunun pozitif etkisinden bahsetti.
SEZONU Türkiye ve EuroLeague III şampiyonluğuyla bitiren 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar’da Başkan Murat Kemal Yüksel, “Fenerbahçe çubuklusuyla oynayabilmek bizim için büyük şeref... Hakkını sonuna dek vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yüksel ayrıca, “Birçok branşta olmayan takım psikoloğu, bizim takımımızda mevcut... Sayın Emine Palaz, sporcularımıza sezon boyunca çok yardımcı oldu” dedi. Takımın genel menajeri Ogün Karataş, “Tekerlekli sandalye basketbolunda 25-26. yılım... Fenerbahçe’nin bu branşa girişi ve şampiyonluklara koşması hep hayalimdi. Şimdi bu hayalim gerçek oldu. Sayın Gönenç Gürkaynak ve Sayın Ali Koç’a da herkes adına teşekkür ederim” yorumunu yaptı.
YILDIZ OLMAK iSTER MiSiNiZ?
ÇEVRENİZDEKİ bedensel engelli bireyler için, 0212 534 11 94 no’lu telefon ve istanbulengelliyildizlar.1990@gmail. com adresinden kulübe başvurabilirsiniz. Bir gönüllü gibi hissettiğim için mail adresim (fsabovic@hurriyet.com.tr) ve sosyal medyadan bana da her an ulaşabilirsiniz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle