9-0'dan sonra ortalık yıkıldı! Ipswich Town'dan gönderme...
İngiltere Premier Lig'de Southampton'un Leicester City'de 9-0 yenilmesi sonrası ilgi çekici paylaşımlar yapıldı. Bu maçtan önce İngiliz liginde en farklı yenilme skorunu Ipswich Town elinde bulunduruyordu.
1995 yılında Manchester United'a 9-0 yenilen Ipswich Town, Southampton'un tarihi yenilgisine Twitter'dan böyle göndermede bulundu. Paylaşım kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.
🤝 #itfc https://t.co/E3e0CHGR8A pic.twitter.com/7aichBSv9p— Ipswich Town FC (@IpswichTown) October 25, 2019
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