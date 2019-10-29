83 yaşında halen kulüp arıyor!
Büyük Britanya’nın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Dickie Borthwick, kendisine kulüp aradığını söyledi.
Spor Arena Dış Haberler | Gelecek ay 84 yaşından gün almaya hazırlanan Borthwick halen ‘çakı gibi’ olduğunu belirtirken “90 dakika oynayacak durumdayım” dedi.
Oynadığı veteranlar takımının kapanmasıyla boşta kalan Dickie Borthwick, ‘yürüyerek oynanan’ liglerin kendisine uygun olmadığını ve daha ciddi bir seviyede futbol oynamak istediğini dile getirdi.
72 yıldır futbol oynadığını ve kariyerinde 1600’ün üstünde maça çıktığını belirten tecrübeli futbolcu çoğunluğu amatör olmak üzere 15’e yakın kulüpte oynadı.
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