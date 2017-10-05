80 euroluk transfer! Yok böylesi...

Kayseri'nin ticari zekası kitaplara bile girdi. Ancak yaşanan son olay, bu ticari zekanın ne kadar özel olduğunu gösterdi. Kayserispor'dan sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Brezilyalı futbolcu Welliton, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Sharjah takımıyla anlaştı.

Welliton, Al Sharjah'a transfer ücretini ödemesini istedi. BAE ekibi de, Kayserispor'un hesabına 1.5 milyon Euro gönderdi. Ancak banka, transfer ücretini gönderirken, 80 euro EFT ücreti aldı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor'un tek kuruşunu kimseye yedirmem" diyerek harekete geçti. Erol Bedir'in asistanları, hemen Brezilyalı futbolcuyla iletişime geçti. 80 euronun büyük bir para olmadığını ancak Kayserispor'un kasasına bu rakamın girmemesinin kabul edilemez olduğunu belirttiler.

Aldığı telefon karşısında şaşkına dönen başarılı futbolcu Welliton, Başkan Erol Bedir'in kendisi için çok özel biri olduğunu söyledikten sonra 80 euroyu havale etti. (Takvim)