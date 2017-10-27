8 Maç 20 puan, namağlup Galatasaray

SEZON başından bu yana Fenerbahçe beraberliği hariç tüm planları gerçekleşen Igor Tudor, yeni hedefini belirledi.

Hırvat teknik adam, ligin ilk yarısını 43 puanla bitirmeleri halinde 21. şampiyonluk yolunda en büyük adımı atacakları düşüncesinde....

Şu anda ligde ezeli rakiplerinin 8 puan önünde olan Galatasaray’da, Tudor devre arasına kadar oynanacak 8 maçta en az 20 puan toplayıp bu farkı açmayı hedefliyor.

MİLLİ ARAYA KADAR...

- İlk yarı bitimine kadar Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile deplasman maçları olmasına karşın Tudor çıtayı yükseğe koydu.

Takımındaki birçok oyuncu gibi antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğa ulaşmak isteyen Tudor, 8 maçlık zorlu fikstürü Florya’da masaya yatırdı.

Hırvat hocanın ilk hedefi kasım ayının ilk haftasındaki milli takım arasına kayıpsız girmek. Genç teknik adam, kendi hesaplarına göre o tarihe kadar oynayacakları Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarına 6 puan yazdı.

İKİ BERABERLİK NORMAL

- Galatasaray Teknik Direktörü, milli takım arasından sonra oynayacakları 6 maçta ideal 18 puanı hedefliyor olsa da takımına 2 beraberlik hakkı tanıyıp, “14 puan hiç de fena olmaz” görüşünü dile getiriyor.

Kısaca Igor Tudor, devre arasına namağlup unvanı ile girip bu zorlu fikstürden en kötü 2 beraberlik ile çıkması halinde 43 puana ulaşırsa şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacaklarına inanıyor.

G.SARAY’IN KALAN MAÇLARI

Trabzonspor (D)

Gençlerbirliği

Başakşehir (D)

Alanyaspor

Beşiktaş (D)

Akhisarspor

Yeni Malatya (D)

Göztepe