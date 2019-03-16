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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
16.03.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

8 futbolcudan 1 futbolcuya! Galatasaray...

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8 futbolcudan 1 futbolcuya! Galatasaray...

Bu sezon bazı karşılaşmalarda sahaya 11 yabancı ile çıkan ve yerli kalitesi tartışma yaratan sarı-kırmızılı ekipten bir tek Emre Taşdemir’e milli davet gitti

Bir zamanlar A Milli Takım'ın iskeletini oluşturan Galatasaray, 2002'deki dünya üçüncülüğünde 5 futbolcu ve Euro-2008'deki yarı final başarısında 8 futbolcu ile en fazla pay sahibi olan kulüptü. Kadrosundaki yerli kalitesi gittikçe azalan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bazı maçlara 11 yabancıyla çıktı. Bu durum birçok kez tartışma konusu olurken, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş de Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak eleme maçlarına Galatasaray'dan sadece bir isme davet gönderdi.

SELÇUK İNAN VE SEMİH YİNE YOK!
Güneş, sarı-kırmızılı ekipten sadece Emre Taşdemir'e kadrosunda yer verdi. Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba'yı ise tercih etmedi. Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak da Milli Takım'a çağrıldı. Yabancı sınırlamasının tartışıldığı günlerde, aday kadroya Galatasaray'dan sadece bir oyuncunun dahil edilmesi, "Nereden nereye!" dedirtti.

YERLİ OPERASYONU
Ara transfer döneminde 2 yabancı stoper ve 2 yabancı forvet takviyesi yapan G.Saray'ın kontenjanı doldu. Sarıkırmızılı kulüp sezon sonunda yerli transferine ağırlık verecek. Kayserispor'la sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç listede yer alıyor. Deniz'i Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı. Yine Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre de yazın boşa çıkacak. Bonservisi elinde olacak Töre, bedavaya gelebilir. Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa'dan genç gurbetçi arayışlarını sürdürüyor.

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8 futbolcudan 1 futbolcuya Galatasaray...

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