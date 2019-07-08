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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.07.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

8 farklı lig gören Garry Rodrigues kimdir ve kaç yaşında?

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8 farklı lig gören Garry Rodrigues kimdir ve kaç yaşında?

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Daha önce Türkiye'de Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues, sonrasında Suudi Arabistan Ligi takımlarından İttihad'a transfer olmuştu. Peki, Garry Rodrigues kimdir ve hangi mevkide oynuyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Garry Rodrigues, Hollanda, Portekiz, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Ligi'nde forma giydi. 27 Kasım 1990 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Garry Rodrigues, 2003 yılında Spartaan'20 takımında amatör olarak futbola başladı.

2004 yılında Feyenoord tarafından keşfedilen oyuncu, 2007 yılına kadar burada altyapıda forma giydi.

2007 yılında Portekiz takımı Real SC'nin U19 takımında forma giymeye başlayan Rodrigues, Xerxes DZB takımı ile tekrar Hollanda Ligine dönüş yapmıştır.

2010 yılında bu kez Almanya'da Rostocker FC takımında forma giymeye başlayan Garry Rodrigues, 1 yıl sonra tekrar Hollanda'ya FC Boshuizen takımı ile dönmüştür. 

2012 yılında ADO Den Haag takımına transfer olan oyuncu, aynı yıl FC Dordrecht'e kiralanmıştır. 

İlk bonservisli transferini 2013 yılında Bulgaristan takımı olan Levski Sofia'ya 300 bin euro ile yaşayan Garry Rodrigues, 2014 yılında İspanya 2. Ligi takımlarından Elche CF'ye 600 bin euro bedelle dahil olmuştur.

Hollandalı oyuncunun 2015 yılında yeni adresi Yunanistan takımı PAOK Saloniki olurken, oyuncunun bu transferden kulübüne kazandırdığı ücret 250 bin euro olarak kayda geçmiştir. 

2017 yılında Galatasaray'a 5 milyon 300 bin euro bedelle transfer olan Garry Rodrigues, kariyerinin en yüksek bonservis bedeli ile transferini yaşamıştır.

2019 yılında Al İttihad'ın radarına takılan oyunca ara transfer döneminde 9 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştur.

Aslen sol kanat oyuncusu olan Garry Rodrigues, ihtiyaç halinde forvet ve sağ kanat pozisyonlarında da forma giyebilmektedir.

Sağ ayağına hakim olan oyuncunun boyu 1,73'tür.

 

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