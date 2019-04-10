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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 8 bin euroluk Güven Rize’de tarihe geçti
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Futbol
10.04.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

8 bin euroluk Güven Rize’de tarihe geçti

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8 bin euroluk Güven Rize’de tarihe geçti

Güven, hat-trick yapan en genç oyuncular arasına girdi.

BEŞİKTAŞ’ın sezon başında Leverkusen U19 takımından transfer ettiği Güven Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanında çifte sevinç yaşadı. 69. dakikada girdiği karşılaşmada 71, 82 ve 90’ıncı dakikalarda üç gol kaydeden Güven, A takım seviyesinde ilk kez hat-trick yaptı.

20 yaşındaki futbolcu ayrıca, Türk futbol tarihinin en genç hat-trick yapan oyuncularından biri oldu. Leverkusen’den 150 bin Euro’ya alınan ve ayda 8 bin Euro alan Güven için İtalya’dan Sampdoria Kulübü geçtiğimiz hafta 4.5 milyon Euro’luk teklifte bulunmuş ancak Beşiktaş yönetimi olumsuz yanıt vermişti.

Şenol Güneş, 7-2'lik Rize galibiyetini bu sözlerle yorumlamıştı...

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklamasıSüper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı" dedi.
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8 bin euroluk Güven Rize’de tarihe geçti

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