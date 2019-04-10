8 bin euroluk Güven Rize’de tarihe geçti
Güven, hat-trick yapan en genç oyuncular arasına girdi.
BEŞİKTAŞ’ın sezon başında Leverkusen U19 takımından transfer ettiği Güven Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanında çifte sevinç yaşadı. 69. dakikada girdiği karşılaşmada 71, 82 ve 90’ıncı dakikalarda üç gol kaydeden Güven, A takım seviyesinde ilk kez hat-trick yaptı.
20 yaşındaki futbolcu ayrıca, Türk futbol tarihinin en genç hat-trick yapan oyuncularından biri oldu. Leverkusen’den 150 bin Euro’ya alınan ve ayda 8 bin Euro alan Güven için İtalya’dan Sampdoria Kulübü geçtiğimiz hafta 4.5 milyon Euro’luk teklifte bulunmuş ancak Beşiktaş yönetimi olumsuz yanıt vermişti.
Şenol Güneş, 7-2'lik Rize galibiyetini bu sözlerle yorumlamıştı...
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