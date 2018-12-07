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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naci KÜÇÜK
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

7'yi giydi, zammı aldı ve düşüşe geçti!

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7'yi giydi, zammı aldı ve düşüşe geçti!

Galatasaray’da Garry Rodrigues’in düşüş grafiği artık zirve yaptı. 21.şampiyonluğun kahramanlarından biri olan ve İngiltere Premier Lig’den teklifler alan Rodrigues 3 aydır ‘yokları’ oynamaya başladı.

Geçen sezon 10 gol ve 11 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, Galatasaray yönetiminin de bu nedenle ücretine artış uyguladığı Garry Rodrigues, zammı alıp forma numarası olarak 7’yi sırtına geçirmesinin ardından eski performansından ise eser kalmadı.

Galatasaray’da 7 numaralı formayı giyen isimlerin bir türlü istenileni verememesi ve hayal kırıklığı yaratması konuşulurken Garry Rodrigues’in de son dönemdeki performansı bu şehir efsanesini doğrular nitelikte...Önce Aydın Yılmaz ve 23 numaralı formasını değiştirip son 2 sezonunda 7’yi sırtına geçiren Yasin Öztekin’indeki büyük düşüş sarı kırmızılı taraftarların halen aklında.... 3 Eylül’de 1 milyon 350 bin Euro olan garanti ücreti 1.9 milyon Euro’ya çıkartılan Garry Rodrigues de yaklaşık 3 aydır skora hiçbir katkı yapamıyor.

GÖRÜŞME ODASINA

Rodrigues, ücretine artış yapıldıktan sonra çıktığı 13 maçta yalnızca 3 gollük katkı sağladı. O günden bu yana hiç asist yapamayan Rodrigues bu sezon sadece ligde Kasımpaşa’ya iki, Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’ya 1 gol atabildi. Son dönemde adeta bal yapmayan arıya dönen yıldız oyuncunun düşük performansı teknik heyet ve yönetimi de rahatsız etmeye başladı. Önceki gün kupada oynanan Keçiörengücü maçında da tel tel dökülen Rodrigues ile teknik direktör Fatih Terim görüşme yapacak. Bu görüşmede, Fenerbahçe derbisinde aldığı 3 maçlık cezası sona eren Cape Verde’li oyuncuya eski günlerine dönmesi için uyarıda bulunulacak.

3 kulvarda çıktığı son 11 maçta başarısız bir grafik çizen ve skora katkı sağlayamayan Garry Rodrigues ile önemli bir görüşmeye imza atılacak.

Fenerbahçe derbisinde aldığı 3 maçlık cezası sona eren Garry Rodrigues’in ligde iyi bir başlangıç yapması adına dikkati çekilip uyarılarda bulunulacak.

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