77 ülkede ilk 5'e girdi!

Kurumsal bir veri değerlendirme şirketi olan App Annie’nin en çok kazandıranlar grafiğine göre, Netmarble oyunlarından Lineage2 Revolution ve MARVEL Contest of Champions’ın da aralarında bulunduğu oyunlar bu listelerde yüksek yerlere ulaştı ve Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Tayland, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde ilk 5’e girdi.

Şubat ayında Netmarble’ın yüzde 100 iştiraki haline gelen Kabam Stüdyosu, Amerika App Store sıralamalarında en iyi kazandıran konumuna yerleştiği ve Amerika da dahil 70 ülkede sıralamalarda en üst sıralarda yer aldı. Bu başarının sebebi büyük oranda, son çıkan Örümcek Adam filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş ile aynı zamanda çıkarılan heyecan verici yeni içeriklere bağlanıyor.

Netmarble’ın 14 Haziran 2017 tarihinde 11 Asya ülkesine görücüye çıkan Lineage2 Revolution, oyunu da Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu 7 Asya ülkesinde ilk 5’e girerek önemli başarı elde etti. Oyunun çıkışından beri yoğun ilgi gördüğü Güney Kore dışındaki ülkelerden bazılarıysa Tayvan, Hong Kong, Singapur, Filipinler ve Makao oldu.

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee, “Oyuncularımız, Batı’da takipçilerimizin çok sevdiği MARVEL Contest of Champions ve Asya’da en sevilen oyunlardan biri haline gelen Lineage2 Revolution gibi oyunlarımızdan son derece memnun. Bu yıl üçüncü çeyrekte Japonya’da, dördüncü çeyrekte ise Amerika’da çıkacak olan Lineage2 Revolution’ın da küresel performansımıza faydası olacağına inanıyoruz.”

Üçüncü çeyrekte Japonya’da ve dördüncü çeyrekte Batı’da piyasaya sürülmesi planlanan mobil MMORPG Lineage2 Revolution için Japonya’da 670 bin oyuncu ön kayıt yaptırdı. Amerika pazarıysa San Francisco’da düzenlenen bu seneki GDC etkinliğinde oyuna göz atma fırsatı buldu.

Netmarble’ın en büyük hissedarı olduğu Jam City de olumlu geri bildirimler aldı ve Panda Pop, Cookie Jam, Family Guy Another Freakin’ Mobile Game, Futurama: Worlds of Tomorrow ve Genies & Gems oyunlarıyla oldukça başarılı oldu.