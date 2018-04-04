76ers'ın serisi devam ediyor! 11 maç
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 121-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.
NBA'e 13 maçla devam edildi. Normal sezonun sonuna doğru formunu artıran Philadelphia 76ers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 121-95 mağlup etti.
8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı.
Nets'te Spencer Dinwiddie 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla oynadı.
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