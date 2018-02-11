749 gün sonra, bakın ne yaptı!
Fenerbahçe'yi dün galibiyete taşıyan isim olan Fernandao, üzerindeki kara bulutları da dağıttı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenerek zirve yarışına yeni bir renk getirirken, gecenin kahramanı Fernandao'ydu...
Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir karşısında iki gol birden kaydeden Fernandao 749 gün sonra bir ilki yaşadı.
Brezilyalı golcü ligde son olarak 24 Ocak 2016'da Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçta iki gol kaydetmişti. (Ajansspor)
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