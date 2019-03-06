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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

70 yaşındaki atlet Ali Demirhan'dan Türkiye rekoru

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70 yaşındaki atlet Ali Demirhan'dan Türkiye rekoru

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği Masterler Salon Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Ali Demirhan 4 altın madalya kazanırken, 1500 metrede Türkiye rekoru kırdı. 

İstanbul’da düzenlenen Masterler Salon Balkan Şampiyonası’nda yarışan Ali Demirhan, bir Türkiye rekoru ve 4 altın madalya ile adından söz ettirdi. Demirhan, M70 kategorisinde 800 metreyi 2,26,73 ile tamamlayarak, Karadağlı rakibine fark atarak altın madalya kazandı. Aynı yarışta Burak Büyükbakkalköy 3.38.64 derecesi ile 3. oldu. 

1500 metre koşuda 6,04,93 derecesi ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun ve altın madalyayı boynuna taktı. Karadağlı rakibinin ikinci olduğu koşuda Yaşar Dadak ise 6,17,97 derecesi ile üçüncü oldu. M70 3000 metre koşusunda 13,35,19 derecesi ile birinci olan Demirhan, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı. Aynı yarışta 13,48,91 derecesi ile Yaşar Dadak ise ikinci gümüş madalya elde etti. 

Türkiye birinciliği göğüsledi 

4x200 metre bayrak koşusunda 2,27,95 derecesi ile Türkiye takımı birinci oldu. Yunanistan takımının diskalifiye olduğu koşuda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ekip Ali Demirhan, Yılmaz Ergüneş, Burak Büyükbaykal ve Şerafettin Çetinalp'ten oluştu. 

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