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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

70 yaşında transfer oldu!

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70 yaşında transfer oldu!

Osmaniye Karaçayspor’da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor’a transfer oldu.

İlk idmanında gençleri kendine hayran bırakan Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Osmaniye Karaçayspor’da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor’a transfer oldu. Kunt, ilçe stadında ilk idmanına çıktı. Forvet hattında oynayan Kunt, ilk antrenmanında gençlere de taş çıkarttı. Top sektirip, şut çeken Şerif Kunt, 16 yaşındaki futbolcularla düz koşu yaptı. Trabzon doğumlu olduğunu anlatan Kunt, 55 yıllık futbol hayatının olduğunu ifade etti.

Futbolda barış elçiliği görevini üstlendiğini anlatan 70 yaşındaki oyuncu, “Türkiye’deki genç arkadaşlara örnek teşkil etmek istiyorum. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor’da oynadım. Kızıltepe’deki ve Türkiye’deki gençlere örnek olabilmek için geldim” dedi.

“Sigara ve alkolden uzak durun”
Gençlere önem vermenin gerektiğini de dile getiren Şerif Kunt, “Gençler bizim her şeyimiz. 35 yıllık kulüpçülük hayatımda ne mutlu ki genç kardeşlerimle sahalardayız. Kızıltepe Gençlerbirliği ve genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mardin’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim Türkiye’nin ve dünyanın en yaşlı amatör futbolcusu olmak. Şu an Guinness‘de rekor 56 yaş ile İtalyanların elinde. Aramızda 14 yaş farkı var ama 14 yıl sonra bu rekora imza atmak bizlere gurur verir. Gençlere tavsiyem sigara ve alkolden uzak durmaları. Yiyeceklerimi de dikkat ediyorum. En önemlisi erken uyuyup, erken kalkıyorum. Enerji veren gıdalar ile organik besleniyorum” diye konuştu.

“70 yaşındaki futbolcumuz ile kardeşlik mesajı vereceğiz”
70 yaşındaki Şerif Kunt’un transferini gerçekleştirilen Mardin Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Özkan, “Şerif bey bizleri kırmayıp Mardin’i tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bir çok talep vardı kendisine, Hakkari’den tutun Edirne’ye varana kadar. Türkiye’nin dört bir yanından takımlarına almak istiyorlardı. Bizi tercih etti, Mardinli gençlerin yanında yer aldı. 90 dakika boyunca 70 yaşında olmasına karşın sahada yer alıyor. Spor bilim insanları, akademisyenler bu konuda inceleme yapmalı” ifadelerinde bulundu.

Kurt’un takım arkadaşı 13 yaşındaki Muhammed Can Ekin ise futbolu çok sevdiğini belirterek, “Hocamız hoş geldi takımımıza. Sahada görünce yaşından dolayı çok şaşırdım. 70 yaşında nasıl oynar diye düşündüm ama çok iyi oynuyordu. Gençlere taş çıkarıyor” dedi.

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