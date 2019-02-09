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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.02.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

70 yaşında ilk maçına çıktı! Şerif Kunt...

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70 yaşında ilk maçına çıktı! Şerif Kunt...

Trabzonlu amatör futbolcu Şerif Kunt, 70 yaşında transfer olduğu Kızıltepe Gençlerbirliğispor ile ilk maçına çıktı. 65 dakika sahada kalan Kunt'un takımı, rakibi Yalim Grençlikspor’u 4-2 mağlup etti.

Haftalardır takımı ile idmanlara çıkan Şerif Kunt, bugün Kızıltepe İlçe Standı'nda oynanan Kızıltepe Gençlerbirliğipor-Yalim Gençlikspor maçına ilk 11’de başladı.

Siyah-beyazlı formasını sırtına geçiren 70 yaşındaki futbolcu takımına kaptanlık yaptı. 65 dakika sahada kalan Kunt'un takımı Kızıltepe Gençlerbirliğispor, rakibi Yalim Gençlikspor'u 4-2 yendi.

Maçın ardından konuşan 70'lik topçu Kunt, ilk maçın heyecanını yaşadığını söyledi. Kunt, “Çok güzel bir duygu. Kızıltepe’de bulunmaktan çok mutluyum. Bu arkadaşların arasında olmak beni daha çok mutlu etti. Ben 70 yılımın 55 yılını amatör spora adamış bir insanım. Sporun futbolun büyümediği yerlerde gençlere örnek teşkil etmek, onlara öncü olmak amacıyla geçen sene Osmaniye Karatay’da bu sene de Kızıltepe Gençlerbirliğispor’da sahaya çıktım. Mutluyum, gençlere bir şey aktarabilirsek ne mutlu bize” dedi.

“GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURACAĞIM”

Mardin ve Trabzon arasında bir gönül köprüsü kuracağını anlatan Kunt, “Gönül köprüsü, kardeşlik adı altında bu genç nesillere örnek teşkil edip, onlara bir mesaj verirsek bundan çok büyük bir mutluluk duyarız. Gençlere tavsiyem, sporu sevin, sporun içerisinde kalın. Sporun yaşı yoktur, yeter ki o ruhu o bende yaşatalım” diye konuştu.

Kunt ile birlikte sahada top koşturan genç futbolcular, tecrübeli futbolcunun performansını beğendiklerini dile getirdi.

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