7 yıllık hikaye 1 maçta bitti! Mehmet Topal...

Mehmet Topal, 2012’den bu yana giydiği Fenerbahçe formasını bırakmayı sezonun son karşılaşmasında kafasına koydu. Antalyaspor maçındaki seyirci protestosuna dayanamadı. Menajeri Batur Altıparmak’ı arayıp, “Artık burada kalamam” dedi. Altıparmak’ı 26 Mayıs’tan bu yana 4 kez sözleşmesini feshetsin diye kulübe gönderdi ve 2.5 milyon Euro’yu bırakıp ayrıldı.

MEHMET Topal, tam 7 sezon formasını giydiği, kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’den ayrıldı. Kendisi ve kulüp, vefa, saygı ve teşekkür içeren duygulu açıklamalar yaptı. Peki, yıllardır en kapsamlı kadro değişikliklerinde bile ismi takımda kalacaklar listesinde hep ilk sırada olan, taraftarın sevdiği, yönetimlerin takdir ettiği, teknik direktörlerin vazgeçemediği Mehmet neden ayrıldı? Bu kararı nasıl, hangi düşüncelerle aldı, yönetim buna nasıl izin verdi, bundan sonraki durağı neresi olacak?

‘Beşiktaş’a gitsek nasıl olur?’

Aslında Mehmet Topal’ın Fenerbahçe’den ayrılmasıyla ilgili ilk söylentiler, Gökhan Gönül’ün Beşiktaş’a gittiği 2016 yazında çıktı. Bu konuda kulüpler arasında bir görüşme ya da Topal’ın açık bir ifadesi olmasa bile takım arkadaşı Gökhan’ın şu sözü hep konuşuldu: “Mehmet Topal ve Caner ile birlikte Beşiktaş’a gidersek nasıl olur?” Konuşmada ismi geçen Caner’in kısa İtalya macerası sonrası Gökhan ile Beşiktaş’ta buluşması, üç oyuncunun gündeminde siyah beyazlı takımın bir şekilde var olduğuna delil sayıldı hep.

Ersun Yanal çok uğraştı ama...

MEHMET Topal için sonun başlangıcı, 26 Mayıs 2019’daki Antalya maçı oldu. Sıkıntılı geçen bir sezonun son maçında dakikalar 68’i gösterirken, Topal, İsmail Köybaşı’nın yerine oyuna girmek üzere saha kenarına geldi. Daha önce tecrübeli yıldız ile bir sorunu yaşamamış Fenerbahçe seyircisi, birden protestoya başladı. Islıklar ve yuhalamalar dakikalarca sürdü. Dayanamayan tecrübeli oyuncu, Ersun Yanal’dan kendisini çıkarmasını istedi. Hocası kabul etmedi. Maç sonu da yanına gidip, tribünlerle barıştırmak istedi. Ancak Topal kırılmıştı, dönüp seyirciye bakmadan soyunma odasına gitti. Seyirci neden bu tavrı takınmıştı? Kimine göre, İsmail’in protesto edilmesine karşı çıkıp, taraftardan susmasını istediği için şimşekler ona dönmüştü. Bir başka görüşe göre ise, seyirci, başarısız sezonların faturasını takımın kaptanlarından biri olduğu için Topal’a kesmişti.

‘Bunca yıllık emeğim var’

O ya da bu nedenle, vazo o gün kırıldı. Mehmet Topal kararını daha stattayken verdi, Fenerbahçe’den ayrılacaktı. Soyunma odasından çıkarken, menajeri Batur Altıparmak’ı aradı: “Burası benim için bitti. Artık Fenerbahçe’de oynamam, oynayamam.” Altıparmak, aceleci olmamasını, soğukkanlı davranmasını istedi. Ama kararı kesindi: “Bunca yıllık emeğimin karşılığı bu mu? Ben bu ıslıkları hak edecek ne yaptım? Herkesin kaçıp gittiği en zor zamanlarda burada her zorluğa ben göğüs germedim mi?”

Yönetim isteksizdi ama çaresiz kaldı

Altıparmak zaman içinde Topal’ın yumuşayabileceğini düşünüyordu. Ancak o kararını vermişti. Eşi ile de konuştu, artık geri dönüşü yoktu. Sezonun bitmesinin üstünden birkaç gün geçti. Topal, menajerini sıkıştırmaya başladı: “Git kulübe, konuş. Ayrılmak istediğimi söyle. Karşılıklı anlaşarak vedalaşalım.” Bu kadar ısrar karşısında Altıparmak harekete geçti. Ki o da oyuncusuna vefasızlık yapıldığını düşünüyordu. Sezon bitiminden dünkü vedaya kadar menajer Altıparmak, Fenerbahçe yönetimiyle en az 4 kez görüştü. Karşılıklı sözleşme feshi talep etti. Yönetim sürekli, “Acele etmeyin. Sağlıksız karar vermeyelim” dediyse de sonunda onlar da daha fazla direnemedi.

Sadece garanti parası 2.5 milyon Euro

Fenerbahçe ile Mehmet Topal’ın 2012 yılından beri süregelen birlikteliği dün yapılan karşılıklı açıklamalarla noktalandı. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Topal, 2019-20 sezonu alacaklarına karşılık bonservisini aldı. Bu da 2.5 milyon Euro’ya yakın bir paraya denk geliyor. 2 milyon 250 bin Euro garanti ücrete oynayan Topal, ekstra gelirlerle yılda 2.5 milyon Euro civarında bir parayı bırakıp kulübünden ayrıldı.

"Yorucu olaylar nedeniyle cesur bir karar aldım"

Mehmet Topal, Fenerbahçe’den ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Haziran 2012’den bu yana tek amacım; bu asırlık çınarın başarılarına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım. Ancak bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu her zaman güzel anacağım.”

"Başarılarımızda önemli katkılar sağladı"

Sarı lacivertli yönetim, Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyururken, teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: “Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün (önceki) akşam karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemiz’e hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

26 Mayıs’ı hiç unutmayacak

Fenerbahçe’nin sezonun son haftasında, 26 Mayıs 2019’da Kadıköy’de Antalyaspor’u 3-1 yendiği maç, Mehmet Topal’ın futbolculuk kariyeri ve duygu dünyasında hep önemli bir yer tutacak. O karşılaşmada oyuna girerken seyirciden gördüğü tepkiye önce şaşırıp, sonra kızan ve genel olarak oldukça üzülen Mehmet Topal, yaşananları bir vefa sorunu olarak gördü. Saha içinde takım arkadaşları ve hocası ersun Yanal’ın tüm uğraşlarına rağmen girdiği psikolojiden çıkamayan yıldız oyuncu, hakemin bitiş düdüğü sonrası gittiği soyunma odasında vedaya karar verdi.

2 yıl Avrupa'da oynamak istiyor

Ayrılık gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak? Birinci ağızdan bilgileri paylaşalım... 33 yaşındaki Mehmet Topal 2 yıl daha oynamak istiyor. Ancak önceliği Türkiye değil. Başta İspanya olmak üzere yurt dışından bir kulüple anlaşmak istiyor. Fakat şu ana dek bir teklif almış değil. Menajeri dün bazı kulüplerle görüşmek üzere İspanya’ya gitti.

Hedefi Fenerbahçe'ye geri dönmek

Beşiktaş’ın Mehmet Topal’ı istediği yolunda bilgiler var ama ne bunlar kesin, ne de Topal’ın bu aşamada böyle bir gündemi var. O, Türkiye’de oynamayı ancak Avrupa’dan bir kulüple anlaşamazsa düşünüyor. Nerede oynarsa oynasın, futbolu bıraktıktan sonraki düşüncesi, F.Bahçe’de teknik ya da idari görev almak. Çünkü kendini camiaya ait görüyor.