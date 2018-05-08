7 yıl sonra bir araya...
İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesi Fernando Torres ile Steven Gerrard'ın 2011'den sonra yeniden bir araya gelebileceğini yazdı.
Rangers ile 4 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra; "Formaya aç oyuncuları takımda görmek istiyorum!" diyen Steven Gerrard, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Martin Skrtel'i ilk transfer hedefi yaptığı iddia edilen Gerrard için, bir iddia da Mundo Deportivo'dan geldi.
İmza sonrası, Twitter hesabı üzerinden Gerrard'a iyi dileklerini ileten Fernando Torres, bu sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacak.
2007-2011 yılları arasında beraber forma giyen ikili, Rangers çatısı altında yeniden bir araya gelebilir.
Mundo Deportivo'daki haberin detayında;
Gerrard'ın Rangers ile sözleşme imzalaması sonrası, Torres'in MLS hedefinden vazgeçip, İskoç takımına katılabileceği iddia edildi.
Sezonun son 2 maçına girerken, ikincilik için savaşan Rangers, bu akşam saat 21:45'te Aberdeen deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma CANLI YAYINLA, kesintisiz bir şekilde Nesine.com'da olacak!
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