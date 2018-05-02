7 maçla 10.853 katı bildi!
868'inci iddaa dönemi bomba gibi bir kuponla başladı! Bir Nesine.com kullanıcısı 7 maçla 10.853 katı bildi, zirveye yerleşti!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
Dün akşam bir Nesine.com kullanıcısı 7 maçlık sistem kuponuyla 10.853 katı bildi, 9.614 TL ikramiye kazandı!
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