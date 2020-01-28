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GeriTenis 7 kez maç puanı çeviren Federer maçı kazandı, yarı finale yükseldi
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Tenis
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

7 kez maç puanı çeviren Federer maçı kazandı, yarı finale yükseldi

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7 kez maç puanı çeviren Federer maçı kazandı, yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 7 kez maç puanı çevirdiği mücadelede ABD'li Tennys Sandgren'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, çeyrek finalde dünya 100 numarası ABD'li Sandgren ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 31 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-3 alan İsviçreli tenisçi, kariyerinde ilk kez karşılaştığı 28 yaşındaki Sandgren'e sonraki iki seti 6-2 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Üçüncü sette dizindeki problem nedeniyle mola alan Federer, tie-break'e giden dördüncü sette geri dönüşe imza attı. Rakibinin 7 kez maç puanını çeviren Federer, seti 7-6 kazanarak yeniden maça ortak oldu.

Final setinin altıncı oyununda servis kıran ve 4-2 öne geçen İsviçreli tenisçi, rakibinin de oyundan düşmesiyle seti 6-3, maçı da 3-2 kazanarak son 4 raket arasına kaldı.

Kariyerinde Avustralya Açık'ta 15. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Federer, Milos Raonic-Novak Djokovic karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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