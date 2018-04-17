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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

7. Haliç Dostluk Kupası Kadir Has Üniversitesi’nin

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7. Haliç Dostluk Kupası Kadir Has Üniversitesi’nin

Kadir Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi kürek takımları, geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası için yarıştı.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen yarış, Kadir Has Üniversitesi önünde başladı, Rahmi M. Koç Müzesi önünde son buldu. 7. Haliç Dostluk Kupası yarışında bu yıl birinciliğe ulaşan ekip Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı oldu

Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi kürek takımları bu yıl yedinci kez dostluk için yarıştı. İlk olarak 2011 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası kürekyarışı bu yıl Rahmi M. Koç Müzesi önünde başladı ve Kadir Has Üniversitesi önünde son buldu. İngiltere İstanbul Başkonsolosu, eski kürekçi Judith Slater’ın dayarışı izlemeye gelerek takımlara destek verdi.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ DAKİKADA 32 KÜREK ÇEKTİ

Dünyanın en prestijli sportif faaliyetleri arasında yer alan kürek sporunun en hızlı tekne kategorisinde, yarışçılar dakikada ortalama 34 kürek çekti. En başarılı ekip dakikada 32 kürek çekerek yarışmayı tamamlayan Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı oldu.

2 bin 200 metrelik parkurda, Kadir Has Üniversitesi ekibinde Dümenci Ayten Kübra Aksoyer, Yavuz Ali Oğuz, Savrun Kanay, Bedirhan Yıldırım, Halit Can Hasbolat, İlhan Berk Akın, Enes Kurtulan, Ozan Demirdelen, Levent Örge “Haliç Dostluk Kupası” için kürek çekti. Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, yarışa Burkay Günay’ın antrenörlüğünde hazırlandı.

Koç Üniversitesi Kürek Takımı ise Yalçın Fidancı’nın antrenörlüğünde dümende Furkan Kaan Biçer, Abdullah Salih Budan, Caner Çelik, Ali Osman Taşçı, Mert Can Karagün, Tuna Can Taner, Mehmet Efe Yüzügüler, Batuhan Kemal Başkaya, Mertcan Aşgün ile yarıştı.

PROF. DR. SONDAN DURUKANOĞLU FEYİZ: “BU SADECE SPORTİF BİR FAALİYET DEĞİL”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Haliç Dostluk Kupası’nın Türkiye’de iki üniversite arasında gelenek haline getirilen ve her yıl düzenlenen tek kürek yarışı olduğunu belirterek, “Bugün sizlerden büyük bir ders çıkardık. Sizler emek ve sabırlarınızla ne kadar güzel işler çıkarabileceğinizi bize gösterdiniz. Özverili çalışmalarınızın sonucununda bize bu heyacanı ve sevinci tatdırdınız. Bundan sonra çok daha güzel kültürel etkinliklerle bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ise törende yaptığı konuşmada “Öncelikle sporcu arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Amacımız spor yapmak, elbette derece önemli fakat böyle güzel günlerde bir arada olmak ve güzel işler çıkarmak hepimizi daha iyiye doğru götürecektir. İnanıyorum ki Kadir Has Üniversitesi ile daha güzel iş birlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.

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