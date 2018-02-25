7 gollü maçta Barça'dan müthiş zafer!
Barcelona ile Girona, İspanya La Liga’nın 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın başında yediği şok golle geriye düşen Barcelona sonrasında farka koştu.
Barcelona’da Coutinho, Dembele, Suarez ve Messi ilk kez ilk 11’de beraber oynadılar. Henüz 3. dakikada Umtiti’nin hatasında golü bulan Portu, Girona’yı 1-0 öne geçirdi. 5’te Messi’nin ara pasında savunma arkasına hareketlenen Suarez yerden bir vuruşla skoru dengeye getirdi.
30’da Messi Barça’yı maçta ilk kez öne geçirirken 36’da baraj altından gönderdiği frikikle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda son sözü ise Luis Suarez söyledi: 4-1.
SUAREZ NOKTAYI KOYDU
66’da Coutinho sol çaprazdan uzak direğe doğru harika bir şut çekti ve kaleci Bono’yu avlayarak farkı dörde çıkardı. 76’da ise günün suskun ismi Dembele asist yaparken Suarez boş ağlara topu gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 6-1.
Puanını 65 yapan Barcelona liderliğini korurken bir diğer Katalan ekibi Girona ise 34 puanda kaldı. (Ajansspor)
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