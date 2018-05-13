"7+ Gol" oranındaki müthiş değişim!
Galatasaray'ın dün Yeni Malatyaspor'u yenmesiyle matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, ligde kalmak için savaşan Osmanlıspor'a konuk oluyor. ALT/ÜST oranlarındaki müthiş değişim "7+ Gol" oranına da yansıdı!
- Tiago Pinto cezalı, Avdija Vrsajevic sakat.
- Payam Sadeghian ve Musa Çağıran'ın durumları maç saati netleşecek.
- 33 puanda ve 16'ıncı sırada yer alıyorlar. Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında berabere kaldılar ve hata yağma lüksleri kalmadı.
- Pepe, Caner Erkin ve Negredo sakat. Dusko Tosic cezalı.
- Adriano, Quaresma ve Atiba da deplasmana götürülmedi.
- Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ta yeni hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
"7+ Gol" oranındaki müthiş değişim!
- İlk olarak 1,40'tan açıklanan "2.5 ÜST" oranı 1,35'e geriledi.
- "KG VAR" oranı 1,50'den 1,35'e düştü.
- 15,00 olarak belirlenen "7+ Gol" ise 9,50'ye indirildi!
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