7 futbolcuya 68 maç ceza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri7 futbolcuya 68 maç ceza
GeriFutbol 7 futbolcuya 68 maç ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
04.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

7 futbolcuya 68 maç ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 futbolcuya 68 maç ceza

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 7 futbolcuya 68 maç ceza verdi. Yeşilhisar Belediyespor'dan 4 futbolcu 40 hafta ceza aldı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporlar doğrultusunda cezalar verdi. Yapılan incelemelerin ardından Yeşilhisar Belediyespor’dan 4 futbolcuya 40 maç ceza verildi. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1 futbolcuya 15 maç ceza verilirken, Akkışla Gençlikspor’dan 1 futbolcuya 8 maç, Makfitspor’dan 1 futbolcuya 5 maç ceza ve Argıncıkspor 1 futbolcuya ise 150 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayseri Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar şu şekilde:

1-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 1243237 lisans no’lu İrfan Altıparmak, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1-a,44/1-a, 44/2-a,10 95/3 maddeleri gereğince toplam (21) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
2-) 29.09.2019 tarihinde oynanan K.Atletikspor-Makfitspor futbol müsabakasında K.Atletikspor’dan 1203180 lisans no’lu Mustafa Aydın, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1-a, 44/2-a,10 ve 95/3 maddeleri gereğince toplam (15) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
3-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Akkışla Gençlikspor’dan 1256170 lisans no’lu Mehmt Bekar, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (8) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
4-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 1253895 lisans no’lu Kadir Şimşek, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (7) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
5-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 1261719 lisans no’lu Furkan Ergül, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (7) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
6-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Yeşilhisar Belediyespor-Akkışla Gençlikspor futbol müsabakasında Yeşilhisar Belediyespor’dan 124538 lisans no’lu Onur Takış, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (5) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
7-) 29.09.2019 tarihinde oynanan K.Atletikspor-Makfitspor futbol müsabakasında Makfitspor’dan 1245685 lisans no’lu İbrahim Fındıkçı, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 41/1-a, 95/3 maddeleri gereğince toplam (5) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmiştir”
8-) 29.09.2019 tarihinde oynanan Argıncıkspor-Başakpınar Belediyespor futbol müsabakasında Argıncıkspor’dan 62433 lisans no’lu Kemal Sönmez, Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/2-b, 97/1-3 maddeleri gereğince (150) gün hak mahrumiyeti cezası verilmiştir” denildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Real Madridde Marcelo şoku yaşanıyor
Real Madrid'de Marcelo şoku yaşanıyor!
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (04.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
7 futbolcuya 68 maç ceza
Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz
Ayakkabısı ile gündeme oturdu! ABD'li sporcu...
Serdar Aziz: "Ayrılmıyorum, 3 yıl daha Fenerbahçe'deyim"