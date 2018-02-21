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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Boateng: Başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Futbol
DHA
21.02.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

69 yaşında transfer oldu...

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Trabzon'da futbol sevdalısı 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2nci Amatör Küme Takımlarından Karaçay Gençlik Spor Kulübü’ne transfer oldu.

1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon'un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 50 yıldır futbol hayatını sürdüren 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü’ne transfer oldu.

1985'te kurulan, Trabzon amatör kümede yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor’da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan -ancak lisans düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti.

2017-18 sezonunda Osmaniye 2. Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü’nden gelen transfer teklifini kabul eden 69 yaşındaki Kunt, genç nesillere örnek olmayı hedeflediğini söyledi.

69 yaşında transfer oldu...

"AMACIM GENÇLERİ CESARETLENDİRMEK"

50 yıldır futbol oynadığını anlatan Kunt, "Amatör liglerde kural gereği hem oyuncu hem de antrenör olarak görev yapılamıyor. Bu nedenle ceza almıştık. 50 yıl futbol oynamış, binlerce öğrenci yetiştirmiş biri olarak ödül beklerken, ceza yedik. İtiraz ettim ancak sonuç değişmedi. Profesyonel liglerde buna müsaade edilirken maalesef amatörde uygulanmıyor. Bu haksızlık. Futbol sevgisi nedeniyle okul okuyamadım. Sabah akşam futbol oynardık. Bu sevgi halen devam ediyor. 2 çocuğumla aynı takımda futbol oynadım. 13 yıldır atletizm yarışmalarına da katılıyorum. Spor sevgim her zaman devam edecek. Bunu genç nesillere aktarabilmek için mücadele ediyoruz. Sağlık elverdiği sürece devam edeceğim. Gençlerin spordan kopmamalarını istiyorum. Onlara cesaret vermek istiyorum. Osmaniye'den de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Amacım farklı illerde de sağlık sorunu yaşamadığım sürece futbol hayatımı sürdürmek" dedi.

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